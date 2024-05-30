https://ria.ru/20240530/vybory-1949335160.html

В Астраханской области назначили выборы губернатора

В Астраханской области назначили выборы губернатора - РИА Новости, 30.05.2024

В Астраханской области назначили выборы губернатора

Дума Астраханской области назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:49

2024-05-30T12:49

2024-05-30T12:49

астраханская область

россия

игорь бабушкин

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Дума Астраханской области назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня, 30 мая, очередное заседание областной Думы открылось с вопроса о назначении выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В текущем году в Астраханской области пройдет масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, довыборы в Думу Астраханской области по одномандатному избирательному округу №13, выборы кандидатов в депутаты органов местного самоуправления, глав муниципальных образований. В общей сложности будет замещаться около 1,3 тысячи мандатов. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о своем решении выдвижения на выборах губернатора Астраханской области. Президент РФ Владимир Путин поддержал данное решение.

https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

https://ria.ru/20240316/grazhdanin-1933486082.html

астраханская область

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астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин