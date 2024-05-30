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В Астраханской области назначили выборы губернатора - РИА Новости, 30.05.2024
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12:49 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/vybory-1949335160.html
В Астраханской области назначили выборы губернатора
В Астраханской области назначили выборы губернатора - РИА Новости, 30.05.2024
В Астраханской области назначили выборы губернатора
Дума Астраханской области назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:49
2024-05-30T12:49
астраханская область
россия
игорь бабушкин
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Дума Астраханской области назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня, 30 мая, очередное заседание областной Думы открылось с вопроса о назначении выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В текущем году в Астраханской области пройдет масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, довыборы в Думу Астраханской области по одномандатному избирательному округу №13, выборы кандидатов в депутаты органов местного самоуправления, глав муниципальных образований. В общей сложности будет замещаться около 1,3 тысячи мандатов. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о своем решении выдвижения на выборах губернатора Астраханской области. Президент РФ Владимир Путин поддержал данное решение.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
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астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин
Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
В Астраханской области назначили выборы губернатора

Астраханская область назначила выборы губернатора на единый день голосования

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль" с башни кремля
Вид на территорию историко-архитектурного комплекса Астраханский кремль с башни кремля - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль" с башни кремля. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Дума Астраханской области назначила выборы губернатора на единый день голосования 8 сентября, сообщает администрация губернатора региона.
"Сегодня, 30 мая, очередное заседание областной Думы открылось с вопроса о назначении выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Вчера, 09:35
В текущем году в Астраханской области пройдет масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, довыборы в Думу Астраханской области по одномандатному избирательному округу №13, выборы кандидатов в депутаты органов местного самоуправления, глав муниципальных образований.
В общей сложности будет замещаться около 1,3 тысячи мандатов.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставший россиянином гражданин Бельгии проголосовал на выборах в Астрахани
16 марта, 14:18
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о своем решении выдвижения на выборах губернатора Астраханской области. Президент РФ Владимир Путин поддержал данное решение.
 
Астраханская областьРоссияИгорь БабушкинВладимир Путин
 
 
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