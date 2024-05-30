https://ria.ru/20240530/vengriya-1949262552.html

СМИ: в ЕС планируют наказать Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву

СМИ: в ЕС планируют наказать Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: в ЕС планируют наказать Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву

Ряд стран ЕС "в качестве наказания" Венгрии за ее сопротивление оказанию помощи Киеву планируют не допустить её представителей к высоким министерским постам в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:36

2024-05-30T07:36

2024-05-30T07:36

россия

украина

венгрия

виктор орбан

владимир путин

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_4fc6da8ea1491fc9209d9b7cb129a4a4.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ряд стран ЕС "в качестве наказания" Венгрии за ее сопротивление оказанию помощи Киеву планируют не допустить её представителей к высоким министерским постам в Еврокомиссии, сообщает издание Politico со ссылкой на трёх неназванных дипломатов. Ранее сообщалось, что ЕС согласовал решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Отмечалось, что финансирование из фонда пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь Киеву, а также на подготовку украинских военных. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб позднее заявила, что Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная. "Устав от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры по ЕС планируют наказать его, предоставив его стране низкий министерский пост в следующем составе Европейской комиссии", - говорится в сообщении. Как отмечается, европейские лидеры все больше раздражаются его затягиванием с введением санкций в отношении России и сопротивлением доставке средств помощи на Украину. Как заявил источник изданию, не может даже стоять и вопроса о том, чтобы сохранить за Венгрией контроль над каким-либо влиятельным делом. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок, а издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может заблокировать использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF). Ранее Орбан, отвечая на вопрос французского издания Point, заявлял, что будущий глава Еврокомиссии должен обладать опытом работы премьер-министром в течение нескольких лет, поскольку тогда он сможет управлять "такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Орбан не заинтересован в том, чтобы занимать пост главы Еврокомиссии. Сам Орбан ранее заявлял, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920495691.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, politico