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На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России - РИА Новости, 30.05.2024
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11:55 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/varlamov-1949312218.html
На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России
На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России - РИА Новости, 30.05.2024
На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России
Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:55
2024-05-30T11:55
россия
москва
илья варламов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом 30 мая", - сказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иноагентах. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться в суде признания данного решения незаконным, однако получил отказ. Позже апелляция утвердила постановление суда первой инстанции.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240528/sud-1948850565.html
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россия, москва, илья варламов
Россия, Москва, Илья Варламов
На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России

Суд зарегистрировал протокол на блогера Варламова за дискредитацию армии России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов*
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Илья Варламов*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный протокол зарегистрирован судом 30 мая", - сказал собеседник агентства.
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28 мая, 11:51
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иноагентах.
Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться в суде признания данного решения незаконным, однако получил отказ. Позже апелляция утвердила постановление суда первой инстанции.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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РоссияМоскваИлья Варламов
 
 
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