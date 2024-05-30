https://ria.ru/20240530/varlamov-1949312218.html

На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России

На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России - РИА Новости, 30.05.2024

На Варламова* составили протокол за дискредитацию армии России

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:55

2024-05-30T11:55

2024-05-30T11:55

россия

москва

илья варламов

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом 30 мая", - сказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. До этого суды уже штрафовали Варламова* за нарушения закона об иноагентах. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться в суде признания данного решения незаконным, однако получил отказ. Позже апелляция утвердила постановление суда первой инстанции.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240528/sud-1948850565.html

https://ria.ru/20240416/ivleeva-1940385017.html

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россия, москва, илья варламов