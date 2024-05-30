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Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 30.05.2024
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19:23 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949496849.html
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 30.05.2024
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства
Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:23
2024-05-30T19:23
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по истории Украины, сообщили в четверг в правительстве. "Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам конституции Украины и истории Украины. Это решение принято правительством и касается иностранцев, лиц без гражданства, тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В ведомстве отметили, что экзамены предусматривают 20 заданий по основам конституции Украины, 25 заданий по истории Украины. "Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты", - отметили в правительстве. В кабмине уточнили, что проведение экзаменов потребует принятия и внедрения еще ряда приказов и положений. Владимир Зеленский в апреле 2023 года подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.
https://ria.ru/20240123/grazhdanstvo-1922866281.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства

Правительство Украины: утвержден порядок экзамена на гражданство и перечень тем

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по истории Украины, сообщили в четверг в правительстве.
"Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам конституции Украины и истории Украины. Это решение принято правительством и касается иностранцев, лиц без гражданства, тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
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В ведомстве отметили, что экзамены предусматривают 20 заданий по основам конституции Украины, 25 заданий по истории Украины.
"Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты", - отметили в правительстве.
В кабмине уточнили, что проведение экзаменов потребует принятия и внедрения еще ряда приказов и положений.
Владимир Зеленский в апреле 2023 года подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.
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