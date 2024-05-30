https://ria.ru/20240530/ukraina-1949496849.html

Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства

Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 30.05.2024

Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства

Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:23

2024-05-30T19:23

2024-05-30T19:23

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/41/1557444182_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_dec1b1729ae5eedec0e553fca58f0e53.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по истории Украины, сообщили в четверг в правительстве. "Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам конституции Украины и истории Украины. Это решение принято правительством и касается иностранцев, лиц без гражданства, тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В ведомстве отметили, что экзамены предусматривают 20 заданий по основам конституции Украины, 25 заданий по истории Украины. "Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты", - отметили в правительстве. В кабмине уточнили, что проведение экзаменов потребует принятия и внедрения еще ряда приказов и положений. Владимир Зеленский в апреле 2023 года подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.

https://ria.ru/20240123/grazhdanstvo-1922866281.html

https://ria.ru/20240123/rogov-1923026456.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский