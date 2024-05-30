https://ria.ru/20240530/ukraina-1949496849.html
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 30.05.2024
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства
Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:23
2024-05-30T19:23
2024-05-30T19:23
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/41/1557444182_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_dec1b1729ae5eedec0e553fca58f0e53.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по истории Украины, сообщили в четверг в правительстве. "Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам конституции Украины и истории Украины. Это решение принято правительством и касается иностранцев, лиц без гражданства, тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В ведомстве отметили, что экзамены предусматривают 20 заданий по основам конституции Украины, 25 заданий по истории Украины. "Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты", - отметили в правительстве. В кабмине уточнили, что проведение экзаменов потребует принятия и внедрения еще ряда приказов и положений. Владимир Зеленский в апреле 2023 года подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.
https://ria.ru/20240123/grazhdanstvo-1922866281.html
https://ria.ru/20240123/rogov-1923026456.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/41/1557444182_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_ad6762bce4729e41501086c138652246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Власти Украины утвердили порядок сдачи экзаменов для получения гражданства
Правительство Украины: утвержден порядок экзамена на гражданство и перечень тем
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил порядок сдачи экзаменов для получения украинского гражданства, они включают в себя 20 заданий по основам конституции и 25 заданий по истории Украины, сообщили в четверг в правительстве.
"Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам конституции Украины и истории Украины. Это решение принято правительством и касается иностранцев, лиц без гражданства, тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
В ведомстве отметили, что экзамены предусматривают 20 заданий по основам конституции Украины, 25 заданий по истории Украины.
"Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео. В случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты", - отметили в правительстве.
В кабмине уточнили, что проведение экзаменов потребует принятия и внедрения еще ряда приказов и положений.
Владимир Зеленский
в апреле 2023 года подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.