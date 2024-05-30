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В США назвали последствия конфискации активов России для Украины - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949382185.html
В США назвали последствия конфискации активов России для Украины
В США назвали последствия конфискации активов России для Украины - РИА Новости, 30.05.2024
В США назвали последствия конфискации активов России для Украины
Конфискация западными странами российских активов не поможет Украине укрепить систему обороны и лишь продлит конфликт, написал старший научный сотрудник... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:36
2024-05-30T14:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
рональд рейган
сергей лавров
евросоюз
g7
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Конфискация западными странами российских активов не поможет Украине укрепить систему обороны и лишь продлит конфликт, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Бэндоу отмечает, что по мере того, как российские войска укрепляют позиции, "Киев и его сторонники все больше выдают свое отчаяние". По его словам, конфискация активов РФ для покупки вооружений, которые народы западных стран устали поставлять Киеву, может оказать лишь "минимальную поддержку" слабеющей обороне Украины и "стать прямой атакой на верховенство закона и либеральный демократический порядок Запада". "Самым опасным последствием союзной конфискации может стать то, что станет сложнее закончить войну, которую не следовало начинать", - говорится в статье. По мнению автора, украинцы на сегодняшний день "больше всего нуждаются в мире", и замороженные средства могут быть использованы в рамках урегулирования конфликта. США и их европейские союзники должны отказаться от соблазна незаконно разграбить собственность РФ, пишет эксперт. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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россия, украина, сша, рональд рейган, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Рональд Рейган, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
В США назвали последствия конфискации активов России для Украины

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: конфискация активов РФ продлит конфликт на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Конфискация западными странами российских активов не поможет Украине укрепить систему обороны и лишь продлит конфликт, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Бэндоу отмечает, что по мере того, как российские войска укрепляют позиции, "Киев и его сторонники все больше выдают свое отчаяние". По его словам, конфискация активов РФ для покупки вооружений, которые народы западных стран устали поставлять Киеву, может оказать лишь "минимальную поддержку" слабеющей обороне Украины и "стать прямой атакой на верховенство закона и либеральный демократический порядок Запада".
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"Самым опасным последствием союзной конфискации может стать то, что станет сложнее закончить войну, которую не следовало начинать", - говорится в статье.
По мнению автора, украинцы на сегодняшний день "больше всего нуждаются в мире", и замороженные средства могут быть использованы в рамках урегулирования конфликта. США и их европейские союзники должны отказаться от соблазна незаконно разграбить собственность РФ, пишет эксперт.
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После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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