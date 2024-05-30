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Киев недоволен переходом управления военной помощью к НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 30.05.2024 (обновлено: 14:20 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949373409.html
Киев недоволен переходом управления военной помощью к НАТО, сообщили СМИ
Киев недоволен переходом управления военной помощью к НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
Киев недоволен переходом управления военной помощью к НАТО, сообщили СМИ
Украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО, пишет газета... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:19
2024-05-30T14:20
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
дональд трамп
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата из страны североатлантического альянса. Сейчас контактная группа "Рамштайн" функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Генсек альянса после этого Йенс Столтенберг заявлял, что в НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине. "Украина была не очень-то в восторге от альтернативного предложения", - пишет издание. По словам источника, в НАТО стараются донести до Киева, что переход координации военной помощи Украине с плеч контактной группы формата "Рамштайн" на попечение альянса поспособствует ее лучшему администрированию. В то же время дипломат отметил, что НАТО не сможет "добавить многого" в плане управления. По данным Financial Times, на Западе некоторые выступают и против создания нового фонда по поддержке Украины в рамках НАТО. По их словам, он "продублирует" уже заключенные двусторонние договоренности и соглашения в рамках ЕС и совсем не обязательно будет означать "новые деньги". Ранее генсек НАТО Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
украина
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украина, сша, киев, дональд трамп, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Киев недоволен переходом управления военной помощью к НАТО, сообщили СМИ

FT: руководство контактной группы "Рамштайн" может перейти от США к НАТО

© Иллюстрация РИА НовостиУкраина и НАТО
Украина и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Украина и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата из страны североатлантического альянса.
Сейчас контактная группа "Рамштайн" функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Генсек альянса после этого Йенс Столтенберг заявлял, что в НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России
28 мая, 08:00
"Украина была не очень-то в восторге от альтернативного предложения", - пишет издание.
По словам источника, в НАТО стараются донести до Киева, что переход координации военной помощи Украине с плеч контактной группы формата "Рамштайн" на попечение альянса поспособствует ее лучшему администрированию. В то же время дипломат отметил, что НАТО не сможет "добавить многого" в плане управления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
По данным Financial Times, на Западе некоторые выступают и против создания нового фонда по поддержке Украины в рамках НАТО. По их словам, он "продублирует" уже заключенные двусторонние договоренности и соглашения в рамках ЕС и совсем не обязательно будет означать "новые деньги".
Ранее генсек НАТО Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевДональд ТрампЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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