Киев недоволен переходом управления военной помощью к НАТО, сообщили СМИ
FT: руководство контактной группы "Рамштайн" может перейти от США к НАТО
© Иллюстрация РИА НовостиУкраина и НАТО
© Иллюстрация РИА Новости
Украина и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата из страны североатлантического альянса.
Сейчас контактная группа "Рамштайн" функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Генсек альянса после этого Йенс Столтенберг заявлял, что в НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине.
"Украина была не очень-то в восторге от альтернативного предложения", - пишет издание.
По словам источника, в НАТО стараются донести до Киева, что переход координации военной помощи Украине с плеч контактной группы формата "Рамштайн" на попечение альянса поспособствует ее лучшему администрированию. В то же время дипломат отметил, что НАТО не сможет "добавить многого" в плане управления.
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По данным Financial Times, на Западе некоторые выступают и против создания нового фонда по поддержке Украины в рамках НАТО. По их словам, он "продублирует" уже заключенные двусторонние договоренности и соглашения в рамках ЕС и совсем не обязательно будет означать "новые деньги".
Ранее генсек НАТО Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.