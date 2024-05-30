https://ria.ru/20240530/uklonist-1949471895.html

В реке Тиса нашли тело еще одного украинского уклониста

В реке Тиса нашли тело еще одного украинского уклониста - РИА Новости, 30.05.2024

В реке Тиса нашли тело еще одного украинского уклониста

Тело очередного украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией, сообщила в четверг госпогранслужба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:57

2024-05-30T17:57

2024-05-30T18:16

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Тело очередного украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией, сообщила в четверг госпогранслужба Украины в Telegram-канале. Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке. "На берег Тисы вынесло тело десятого с начала мая утопленника. Мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Большой Бычков, и сообщили украинским пограничникам", - говорится в сообщении, госпогранслужбы. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, владимир зеленский