https://ria.ru/20240530/ubiystvo-1949410843.html

Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде

Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 30.05.2024

Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде

Убийство работницы храмовой трапезной в Сергиевом Посаде произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:50

2024-05-30T15:50

2024-05-30T15:50

россия

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Убийство работницы храмовой трапезной в Сергиевом Посаде произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Да, это произошло именно в том храме (Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла – ред.)", – сказал собеседник агентства. Как сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.

https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия