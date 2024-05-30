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Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 30.05.2024
Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Убийство работницы храмовой трапезной в Сергиевом Посаде произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:50
2024-05-30T15:50
2024-05-30T15:50
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Убийство работницы храмовой трапезной в Сергиевом Посаде произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Да, это произошло именно в том храме (Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла – ред.)", – сказал собеседник агентства. Как сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.
https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник назвал место убийства работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Убийство работницы храма в Сергиевом Посаде произошло на подворье лавры