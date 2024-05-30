https://ria.ru/20240530/ubiystvo-1949382741.html
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма - РИА Новости, 30.05.2024
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма
Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде оказался бездомным, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:37
2024-05-30T14:37
2024-05-30T14:37
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде оказался бездомным, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Как сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. "Полицейскими правонарушитель установлен и задержан. Им оказался мужчина 1973 года рождения без определенного места жительства. Сотрудниками полиции фигурант передан в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919083135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма
Подозреваемый в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде оказался бездомным