https://ria.ru/20240530/ubiystvo-1949382741.html

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма - РИА Новости, 30.05.2024

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве работницы храма

Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде оказался бездомным, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:37

2024-05-30T14:37

2024-05-30T14:37

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде оказался бездомным, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Как сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. "Полицейскими правонарушитель установлен и задержан. Им оказался мужчина 1973 года рождения без определенного места жительства. Сотрудниками полиции фигурант передан в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919083135.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)