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Туристам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в паспортах - РИА Новости, 30.05.2024
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Туризм
 
09:37 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/turisty-1949276773.html
Туристам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в паспортах
Туристам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в паспортах - РИА Новости, 30.05.2024
Туристам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в паспортах
Случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в паспортах участились, тем не менее они не носят массового характера, сообщил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:37
2024-05-30T09:37
туризм
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в паспортах участились, тем не менее они не носят массового характера, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов. "Такие случаи, когда туристов не пропускает пограничный контроль в связи с ошибками, опечатками и неточностями в заграничных паспортах, действительно участились. Это связано с принятием поправок в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию и соответствующих нормативов о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности. То есть ошибки были и раньше, но туристам, как правило, просто указывали на них и рекомендовали исправить. Это не приводило к тому, что загранпаспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле", - сказал Мохов, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ. При этом, по его словам, в туризме объем обращений, связанных с отказом в пропуске через границу, крайне низкий - менее 1% российских путешественников предъявляют подобные претензии. "То, что оставалось незамеченным год или три назад, сейчас может закончиться потерей отдыха и денег. Закон обязывает гражданина РФ иметь надлежащим образом оформленный документ для выезда за рубеж. Это его ответственность, а не туркомпаний. Необходимо проверять данные в паспортах, при необходимости – менять их. По регламенту заменить загранпаспорт могут в течение 10 дней, если в документе обнаружены ошибки. Для этого нужно обратиться в выдавший его орган", - уточнил он. И все же, если турист не смог выехать за границу из-за ошибки в загранпаспорте и потерял свои средства, в некоторых случаях можно попробовать вернуть деньги через суд, добавил Мохов. "Если выяснится, что ошибка была допущена органом, выдавшим загранпаспорт, то в этом случае есть основания для возмещения причиненных убытков. Такие истории уже были, они доходили до суда. Мы видели случаи, когда возмещали стоимость тура и стоимость авиабилетов. Это возмещение, которое выплачивает государство, то есть тот орган, который допустил ошибку в выдаче документов. Но если выяснится, что ошибка произошла по вине заявителя, неправильно заполнившего анкету, то никакого возмещения, конечно, не будет", - пояснил Мохов.
https://ria.ru/20240522/puteshestviya-1947285482.html
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новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туристам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в паспортах

РСТ сообщил об участившихся отказах в выезде за рубеж из-за ошибок в паспортах

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы ФСБ РФ
Сотрудница пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в паспортах участились, тем не менее они не носят массового характера, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов.
"Такие случаи, когда туристов не пропускает пограничный контроль в связи с ошибками, опечатками и неточностями в заграничных паспортах, действительно участились. Это связано с принятием поправок в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию и соответствующих нормативов о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности. То есть ошибки были и раньше, но туристам, как правило, просто указывали на них и рекомендовали исправить. Это не приводило к тому, что загранпаспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле", - сказал Мохов, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ.
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При этом, по его словам, в туризме объем обращений, связанных с отказом в пропуске через границу, крайне низкий - менее 1% российских путешественников предъявляют подобные претензии.
"То, что оставалось незамеченным год или три назад, сейчас может закончиться потерей отдыха и денег. Закон обязывает гражданина РФ иметь надлежащим образом оформленный документ для выезда за рубеж. Это его ответственность, а не туркомпаний. Необходимо проверять данные в паспортах, при необходимости – менять их. По регламенту заменить загранпаспорт могут в течение 10 дней, если в документе обнаружены ошибки. Для этого нужно обратиться в выдавший его орган", - уточнил он.
И все же, если турист не смог выехать за границу из-за ошибки в загранпаспорте и потерял свои средства, в некоторых случаях можно попробовать вернуть деньги через суд, добавил Мохов.
"Если выяснится, что ошибка была допущена органом, выдавшим загранпаспорт, то в этом случае есть основания для возмещения причиненных убытков. Такие истории уже были, они доходили до суда. Мы видели случаи, когда возмещали стоимость тура и стоимость авиабилетов. Это возмещение, которое выплачивает государство, то есть тот орган, который допустил ошибку в выдаче документов. Но если выяснится, что ошибка произошла по вине заявителя, неправильно заполнившего анкету, то никакого возмещения, конечно, не будет", - пояснил Мохов.
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