https://ria.ru/20240530/turchak-1949470154.html
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак - РИА Новости, 30.05.2024
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак
Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:48
2024-05-30T17:48
2024-05-30T17:48
политика
андрей турчак
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_76e9fe6868c6ff69eec1c034c63b0aa0.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "В этом году выборы ни в одном из регионов не будут легкой прогулкой. Мы, как и всегда, нацеливаемся только на победу, и хотел бы, пользуясь случаем, пожелать всем кандидатам эту победу одержать", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования. "Мы идем не ради мандатов, не ради того, чтобы "корочку" положить себе в карман, обрести этот статус избранного депутата, а идем ради того, чтобы жизнь в каждом конкретном населенном пункте, в каждом регионе, от которого кандидат идет на выборы, побеждает и обретает этот статус, становилась лучше", - добавил он.
https://ria.ru/20240530/turchak-1949439848.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b226e5bf0d4c7a65ea0a3ec0de7acbe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей турчак, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Единая Россия
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак
Турчак: ЕР нацеливается на победу на выборах в сентябре
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"В этом году выборы ни в одном из регионов не будут легкой прогулкой. Мы, как и всегда, нацеливаемся только на победу, и хотел бы, пользуясь случаем, пожелать всем кандидатам эту победу одержать", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования.
"Мы идем не ради мандатов, не ради того, чтобы "корочку" положить себе в карман, обрести этот статус избранного депутата, а идем ради того, чтобы жизнь в каждом конкретном населенном пункте, в каждом регионе, от которого кандидат идет на выборы, побеждает и обретает этот статус, становилась лучше", - добавил он.