Рейтинг@Mail.ru
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/turchak-1949470154.html
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак - РИА Новости, 30.05.2024
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак
Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:48
2024-05-30T17:48
политика
андрей турчак
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_76e9fe6868c6ff69eec1c034c63b0aa0.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "В этом году выборы ни в одном из регионов не будут легкой прогулкой. Мы, как и всегда, нацеливаемся только на победу, и хотел бы, пользуясь случаем, пожелать всем кандидатам эту победу одержать", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования. "Мы идем не ради мандатов, не ради того, чтобы "корочку" положить себе в карман, обрести этот статус избранного депутата, а идем ради того, чтобы жизнь в каждом конкретном населенном пункте, в каждом регионе, от которого кандидат идет на выборы, побеждает и обретает этот статус, становилась лучше", - добавил он.
https://ria.ru/20240530/turchak-1949439848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b226e5bf0d4c7a65ea0a3ec0de7acbe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, андрей турчак, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Единая Россия
Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак

Турчак: ЕР нацеливается на победу на выборах в сентябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКонференция партии "Единая Россия"
Конференция партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Конференция партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"В этом году выборы ни в одном из регионов не будут легкой прогулкой. Мы, как и всегда, нацеливаемся только на победу, и хотел бы, пользуясь случаем, пожелать всем кандидатам эту победу одержать", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования.
"Мы идем не ради мандатов, не ради того, чтобы "корочку" положить себе в карман, обрести этот статус избранного депутата, а идем ради того, чтобы жизнь в каждом конкретном населенном пункте, в каждом регионе, от которого кандидат идет на выборы, побеждает и обретает этот статус, становилась лучше", - добавил он.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР
Вчера, 16:53
 
ПолитикаАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала