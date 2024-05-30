https://ria.ru/20240530/turchak-1949470154.html

Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак

Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак - РИА Новости, 30.05.2024

Выборы в сентябре не будут для ЕР "легкой прогулкой", заявил Турчак

Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:48

2024-05-30T17:48

2024-05-30T17:48

политика

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выборы в сентябре 2024 года не будут для "Единой России" ни в одном из регионов "легкой прогулкой", партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "В этом году выборы ни в одном из регионов не будут легкой прогулкой. Мы, как и всегда, нацеливаемся только на победу, и хотел бы, пользуясь случаем, пожелать всем кандидатам эту победу одержать", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования. "Мы идем не ради мандатов, не ради того, чтобы "корочку" положить себе в карман, обрести этот статус избранного депутата, а идем ради того, чтобы жизнь в каждом конкретном населенном пункте, в каждом регионе, от которого кандидат идет на выборы, побеждает и обретает этот статус, становилась лучше", - добавил он.

https://ria.ru/20240530/turchak-1949439848.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей турчак, единая россия