https://ria.ru/20240530/tsiskaridze-1949355517.html

Цискаридзе назвал Заворотнюк талантливой и незаменимой

Цискаридзе назвал Заворотнюк талантливой и незаменимой - РИА Новости, 30.05.2024

Цискаридзе назвал Заворотнюк талантливой и незаменимой

Народный артист РФ, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале назвал заслуженную артистку России, актрису РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:30

2024-05-30T13:30

2024-05-30T15:58

культура

россия

астрахань

анастасия заворотнюк

николай цискаридзе

олег табаков

матросская тишина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949274798_0:0:2535:1426_1920x0_80_0_0_bc5c369cbf8c98acbfc973555af91453.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Народный артист РФ, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале назвал заслуженную артистку России, актрису Анастасию Заворотнюк артистичной, талантливой и незаменимой. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Этот день начался с новостей, которые разбивают сердце. Дорогая Настя, нам будет очень тебя не хватать. Ты была особенной, артистичной, безмерно талантливой и незаменимой. Твоя звезда горела ярко и также ярко продолжит гореть там, где тебе будет отныне легко, спокойно и не больно. Скорбим, нет слов, нет возможности передать боль от этой потери. Всегда буду помнить и любить тебя! Светлая, светлая память", - написал Цискаридзе.Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

россия

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, астрахань, анастасия заворотнюк, николай цискаридзе, олег табаков, матросская тишина