https://ria.ru/20240530/trudovoy_kodeks-1949242785.html
Кабмин обсудит изменения в Трудовой кодекс
Кабмин обсудит изменения в Трудовой кодекс - РИА Новости, 30.05.2024
Кабмин обсудит изменения в Трудовой кодекс
Правительство России в четверг обсудит вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс, на заседании рассмотрят возможность предоставления соцгарантий... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:04
2024-05-30T00:04
2024-05-30T00:27
общество
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс, на заседании рассмотрят возможность предоставления соцгарантий увольняющимся сотрудникам, которые работали на праздники и в выходные, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации". Предоставление дополнительных социальных гарантий при увольнении работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни", - говорится в сообщении. Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о правовой неопределенности термина "руководители организации".
https://ria.ru/20231109/zakonotvorchestvo-1908468862.html
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общество, россия
Кабмин обсудит изменения в Трудовой кодекс
Правительство 30 мая обсудит внесение изменений в Трудовой кодекс
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс, на заседании рассмотрят возможность предоставления соцгарантий увольняющимся сотрудникам, которые работали на праздники и в выходные, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации". Предоставление дополнительных социальных гарантий при увольнении работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о правовой неопределенности термина "руководители организации".