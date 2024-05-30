https://ria.ru/20240530/trevoga-1949254653.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.05.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырнадцати областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:43
2024-05-30T03:43
2024-05-30T03:47
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырнадцати областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Киеве сигнал тревоги прозвучал в 3.29 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240530/kharkov-1949251781.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу