https://ria.ru/20240530/telefon-1949358744.html

Верховный суд рассказал, что делать с найденным телефоном

Верховный суд рассказал, что делать с найденным телефоном - РИА Новости, 30.05.2024

Верховный суд рассказал, что делать с найденным телефоном

Найденный на улице телефон надо попытаться вернуть владельцу, в противном случае это будет расценено как кража, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:40

2024-05-30T13:40

2024-05-30T13:40

россия

происшествия

верховный суд рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Найденный на улице телефон надо попытаться вернуть владельцу, в противном случае это будет расценено как кража, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ. "Противоправное и активное сокрытие найденного имущества - мобильного телефона, находящегося в рабочем состоянии и имеющего идентификационные признаки, направленное на окончательное лишение законного владельца утерянного имущества и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, с учетом тайного способа обращения с потерянной вещью, сокрытия самого факта ее обнаружения и принадлежности другому лицу, является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в обзоре. Прецедентом стало дело жительницы Башкирии. Она увидела, что ее попутчица выронила телефон в автобусе, подобрала его и спрятала. Впоследствии она игнорировала звонки владелицы телефона, вытащила sim-карту, заменила ее своей, сбросила настройки и начала пользоваться. Хозяйка телефона пыталась найти пропажу через диспетчера и водителя автобуса, а затем обратилась в полицию. Женщину нашли и осудили за кражу. До Верховного суда этот спор дошел в связи с решением Конституционного суда РФ, который разъяснил отличие находки от кражи. "Если лицо совершает сокрытие найденной вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокрытие (уничтожение) признаков, позволяющих индивидуализировать это имущество или подтвердить его принадлежность законному владельцу (вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое активное поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение этого имущества и о наличии корыстной цели, а потому деяние, начавшееся как внешне правомерная находка, может перерастать в преступление, утрачивая признаки правомерности", - отметил суд. В итоге приговор по делу о краже признали законным.

https://ria.ru/20231116/klient-1909872326.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, верховный суд рф