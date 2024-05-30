https://ria.ru/20240530/tailand-1949357551.html

Таиланд решает вопрос о направлении представителя на саммит по Украине

Таиланд решает вопрос о направлении представителя на саммит по Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Таиланд решает вопрос о направлении представителя на саммит по Украине

Таиланд решает вопрос о направлении представителя на "мирный саммит" по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня, сообщил в четверг, отвечая на... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:37

2024-05-30T13:37

2024-05-30T13:37

россия

швейцария

украина

владимир хохлов

дмитрий песков

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БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Таиланд решает вопрос о направлении представителя на "мирный саммит" по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня, сообщил в четверг, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге для СМИ в Бангкоке, официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "В настоящее время вопрос о направлении представителя Таиланда на саммит в Швейцарию решается в правительстве. Скорее всего, туда будет направлен представитель МИД", - сказал Пхалангкун. "Решение еще не принято, но, по-видимому, будет принято в ближайшее время, и на следующем брифинге через неделю я смогу объявить, что будет решено по этому вопросу. То же касается и уровня представительства Таиланда на этом саммите", - добавил он. Источник в кругах, близких к кабинету министров Таиланда прокомментировал РИА Новости в четверг вопрос о направлении таиландского представителя на саммит по Украине в Швейцарии. "Уровень представительства не будет ни лидерским, ни министерским. Скорее всего, речь пойдет о направлении представителя в ранге посла из аппарата министра иностранных дел", - сказал собеседник агентства. Швейцария проведет 15-16 июня "мирный саммит", конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948294705.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939160313.html

россия

швейцария

украина

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россия, швейцария, украина, владимир хохлов, дмитрий песков