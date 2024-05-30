https://ria.ru/20240530/svo-1949348868.html

Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника

Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 30.05.2024

Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника

Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили 4 украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:19

2024-05-30T13:19

2024-05-30T14:45

россия

специальная военная операция на украине

черное море

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили 4 украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949264491.html

россия

черное море

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2024

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россия, черное море