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Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 30.05.2024 (обновлено: 14:45 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/svo-1949348868.html
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 30.05.2024
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника
Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили 4 украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:19
2024-05-30T14:45
россия
специальная военная операция на украине
черное море
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили 4 украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949264491.html
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россия, черное море
Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных катера

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили 4 украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", - говорится в сообщении.
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