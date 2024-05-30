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В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.05.2024
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08:32 30.05.2024 (обновлено: 10:35 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/svo-1949266474.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.05.2024
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы, заявил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов, его слова приводятся в Telegram-канале агентства РБК-Украина. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:32
2024-05-30T10:35
в мире
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харьковская область
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дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Харьковской области прогремели взрывы, заявил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов, его слова приводятся в Telegram-канале агентства РБК-Украина. &quot;В общей сложности противником были нанесены пять ракетных ударов. (Удары пришлись. — Прим. ред.) по объектам инфраструктуры&quot;, — сказал он.Инцидент произошел на территории Малоданиловской общины.Агентство отметило, что ранее Гололобов удалил сообщение в своем Telegram-канале с фотографиями, подтверждающими взрывы в регионе, но позже вернул соответствующий пост. В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://radiosputnik.ru/20240529/ukraina-1949212342.html
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в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы

Глава Малоданиловской общины Гололобов сообщил о пяти ударах по инфраструктуре

© Фото из соцсетейПоследствия взрыва в Харьковской области
Последствия взрыва в Харьковской области
© Фото из соцсетей
Последствия взрыва в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Харьковской области прогремели взрывы, заявил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов, его слова приводятся в Telegram-канале агентства РБК-Украина.
«

"В общей сложности противником были нанесены пять ракетных ударов. (Удары пришлись. — Прим. ред.) по объектам инфраструктуры", — сказал он.

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Инцидент произошел на территории Малоданиловской общины.
Агентство отметило, что ранее Гололобов удалил сообщение в своем Telegram-канале с фотографиями, подтверждающими взрывы в регионе, но позже вернул соответствующий пост.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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В миреРоссияХарьковская областьУкраинаДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)Вооруженные силы Украины
 
 
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