https://ria.ru/20240530/svo-1949266474.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.05.2024
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы, заявил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов, его слова приводятся в Telegram-канале агентства РБК-Украина. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:32
2024-05-30T08:32
2024-05-30T10:35
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Харьковской области прогремели взрывы, заявил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов, его слова приводятся в Telegram-канале агентства РБК-Украина. "В общей сложности противником были нанесены пять ракетных ударов. (Удары пришлись. — Прим. ред.) по объектам инфраструктуры", — сказал он.Инцидент произошел на территории Малоданиловской общины.Агентство отметило, что ранее Гололобов удалил сообщение в своем Telegram-канале с фотографиями, подтверждающими взрывы в регионе, но позже вернул соответствующий пост. В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://radiosputnik.ru/20240529/ukraina-1949212342.html
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в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы
Глава Малоданиловской общины Гололобов сообщил о пяти ударах по инфраструктуре