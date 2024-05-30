https://ria.ru/20240530/stoltenberg-1949399975.html

Столтенберг вновь заявил, что Украина имеет право наносить удары по России

Столтенберг вновь заявил, что Украина имеет право наносить удары по России - РИА Новости, 30.05.2024

Столтенберг вновь заявил, что Украина имеет право наносить удары по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Vanguardia вновь заявил, что Украина "имеет право" наносить удары по военным объектам на территории России. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:27

2024-05-30T15:27

2024-05-30T15:27

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МАДРИД, 30 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Vanguardia вновь заявил, что Украина "имеет право" наносить удары по военным объектам на территории России. Столтенберг ранее уже заявлял, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. "Киев имеет право защищаться, а мы имеем право помогать ему реализовать это право, в том числе посредством атак на законные военные объекты в России", - сказал генсек НАТО. Он также приветствовал заявление правительства Испании о поставке Украине оружия на более чем миллиард евро, заявив, что это "демонстрирует ключевую роль, которую играет Испания". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html

https://ria.ru/20240524/udary-1948265551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато