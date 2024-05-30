https://ria.ru/20240530/statistika-1949243325.html
Минэнерго закрыло статистику по производству топлива
Минэнерго закрыло статистику по производству топлива - РИА Новости, 30.05.2024
Минэнерго закрыло статистику по производству топлива
Минэнерго закрыло статистику по производству топлива в России для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов в условиях текущей... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:09
2024-05-30T00:09
2024-05-30T00:27
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минэнерго закрыло статистику по производству топлива в России для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов в условиях текущей геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как пояснили в министерстве, в нынешней обстановке раскрытие данной информации может послужить поводом для недобросовестных участников рынка начать манипуляции на нем.Закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом, отметило ведомство. При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.
https://ria.ru/20230921/eksport-1897772753.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго закрыло статистику по производству топлива
Минэнерго закрыло статистику по выпуску топлива для информационной безопасности
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минэнерго закрыло статистику по производству топлива в России для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов в условиях текущей геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, в нынешней обстановке раскрытие данной информации может послужить поводом для недобросовестных участников рынка начать манипуляции на нем.
Закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом, отметило ведомство.
При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.