https://ria.ru/20240530/statistika-1949243325.html

Минэнерго закрыло статистику по производству топлива

Минэнерго закрыло статистику по производству топлива - РИА Новости, 30.05.2024

Минэнерго закрыло статистику по производству топлива

Минэнерго закрыло статистику по производству топлива в России для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов в условиях текущей... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:09

2024-05-30T00:09

2024-05-30T00:27

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минэнерго закрыло статистику по производству топлива в России для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов в условиях текущей геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как пояснили в министерстве, в нынешней обстановке раскрытие данной информации может послужить поводом для недобросовестных участников рынка начать манипуляции на нем.Закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом, отметило ведомство. При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

https://ria.ru/20230921/eksport-1897772753.html

россия

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2024

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)