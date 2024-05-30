https://ria.ru/20240530/srok-1949405112.html

Житель Пермского края получит срок за сжигание заживо кошек на предприятии

Житель Пермского края получит срок за сжигание заживо кошек на предприятии - РИА Новости, 30.05.2024

Житель Пермского края получит срок за сжигание заживо кошек на предприятии

Житель Пермского края, который заживо сжег кошек на предприятии, пойдет под суд, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД РФ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:40

2024-05-30T15:40

2024-05-30T15:40

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ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Житель Пермского края, который заживо сжег кошек на предприятии, пойдет под суд, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД РФ. "Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, с применением садистских методов в отношении нескольких животных", - говорится в сообщении. В марте ведомство сообщило о поступивших в кунгурский отдел МВД от местных жителей заявлениях о том, что на предприятии в поселке Комсомольский в печах заживо жгут кошек. Нескольких обгорелых животных привезли на лечение в ветеринарную клинику Перми. Полицейские выяснили, что к инциденту причастен 52-летний житель Кунгурского округа. В феврале работникам предприятия в поселке Комсомольский, где произошло ЧП, от администрации поступило поручение об отлове и вывозе с территории диких кошек. Как установили силовики, один из сотрудников поместил картонную коробку, внутри которой находились несколько пойманных животных, в топку печи для сжигания мусора. После этого мужчина поджег содержимое печи, а когда пламя разгорелось, ушел исполнять свои обязанности. Мужчина признал вину. Дело направят в суд, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В поселке Комсомольский под Кунгуром расположена птицефабрика, которая считается градообразующим предприятием населенного пункта.

https://ria.ru/20240521/napadenie-1947523795.html

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происшествия, россия, пермский край, пермь