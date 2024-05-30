https://ria.ru/20240530/sputnik--1949305496.html

К проекту SputnikPro присоединился университет из Малайзии

К проекту SputnikPro присоединился университет из Малайзии - РИА Новости, 30.05.2024

К проекту SputnikPro присоединился университет из Малайзии

Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для малазийского университета – участником проекта стал Международный... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:36

2024-05-30T11:36

2024-05-30T11:36

малайзия

sputnik

новости агентства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949304455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcf0d3a13813d66a80b19ee08008bf2c.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для малазийского университета – участником проекта стал Международный исламский университет Малайзии.В рамках мастер-класса заместитель директора Объединенной дирекции иновещания Sputnik Виктория Поликарпова поделилась со студентами Кафедры коммуникаций особенностями написания новостных статей, рассказала об ответственности журналиста при работе с экстренными новостями и о том, как правильно распознать фейки."Не бойтесь добавлять свою собственную точку зрения при написании новостей. Sputnik предоставляет альтернативную точку зрения, которая отличается от нарратива западного мейнстрима, или так называемых "традиционных" СМИ. Поскольку мир становится все более многополярным, истории из других регионов, помимо англосаксонского мира, и голоса журналистов Глобального Юга, становятся все громче и значимее", - отметила Виктория Поликарпова по итогам мероприятия.Доцент Кафедры коммуникаций профессор Аида Мохтар поделилась своими впечатлениями о семинаре: "Студенты и сотрудники Международного исламского университета Малайзии получили большое удовольствие от тренинга Sputnik, проведенного Викторией Поликарповой, поскольку мы узнали, что делает новостную статью заслуживающей внимания, как важно использовать слова с подходящим оттенком и как важно проводить проверку фактов перед написанием новостных статей".Международный исламский университет Малайзии (IIUM) – государственное высшее учебное заведение в городе Гомбак, штат Селангор, Малайзия. Университет был основан в 1983 году и специализируется на образовательных программах в области исламских учений и гуманитарных наук. Университет работает при поддержке Организации исламского сотрудничества, обучение и административная деятельность ведутся полностью на английском языке.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

https://ria.ru/20240517/sputnik-1946699706.html

https://ria.ru/20240425/sputnik-1942366382.html

https://ria.ru/20240419/iri-1941096742.html

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

малайзия, sputnik, новости агентства