Спецоперация, 30 мая: российские войска освободили половину Волчанска

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости.

2024-05-30T18:04

2024-05-30T18:04

2024-05-30T20:57

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости.Российская армия взяла под контроль половину ВолчанскаРоссийские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. При этом он отметил, что, несмотря на все резервы и западное вооружение, ВСУ под Волчанском не имеют "никаких реальных успехов". В минувшие сутки российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, "Центр" — улучшили тактическое положение, "Запад" и "Восток" — заняли более выгодные рубежи. На северо-западе Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Также средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27. Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за сутки составили до 1520 солдат, десять танков и других бронемашин, один самолет, две РСЗО, 27 артиллерийских орудий и 19 военных автомобилей. России нужен мир, а не перемириеМинистр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью РИА Новости, в рамках которого сделал ряд заявлений по возможности мирного урегулирования конфликта с Украиной. Глав МИД отметил, что Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии. Для этого, по словам Лаврова, будущие договоренности должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности. Пока же, по мнению министра, такой диалог трудно себе представить, поскольку во власти в Киеве находится "партия войны", которая минимум на словах стремится одержать победу над Россией на поле боя. Лавров подчеркнул, что для того, чтобы ускорить политическое урегулирование украинского кризиса, Запад должен прекратить поставки оружия Киеву. Террористические атаки КиеваМинувшей ночью российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS над Азовским морем, а также перехватила восемь дронов ВСУ над Черным морем вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Как сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены два парома в Керчи, при этом жертв среди моряков и гражданских нет. Кроме того, в течение дня ПВО сбила пять БПЛА над Краснодарским краем и еще четыре — над Белгородской областью. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки дронами на село Грузское пострадал один мирный житель, повреждены здания почты, храма, а также три легковушки. Поддержка Украины ЗападомГазета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала информацию, согласно которой администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Киеву бить американским оружием вглубь российской территории, этот вопрос "на рассмотрении". Как отмечают источники издания, советники Байдена "верят, что смена позиции является неизбежной", несмотря на беспокойство возможной эскалации конфликта в "прямое противостояние с ядерным противником". В то же время некоторые страны НАТО уже открыто говорят о разрешении Украине бить из своего оружия по объектам в России. Как заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, Копенгаген позволит Киеву использовать истребители F-16 после их поставки Киеву для нанесения ударов по целям на территории России. Запад продолжает искать возможности передать российские активы в помощь Киеву. Так, президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий конфисковать замороженные средства и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления.При этом Киев остается не до конца удовлетворен западной поддержкой. Согласно газете Financial Times, которая ссылается на неназванного дипломата из страны НАТО, украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к Североатлантическому блоку. По словам источника, в НАТО стараются донести до Киева, что переход координации военной помощи Украине с плеч контактной группы формата "Рамштайн" на попечение альянса поспособствует ее лучшему администрированию. В то же время дипломат отметил, что альянс не сможет "добавить многого" в плане управления. По данным FT, на Западе некоторые выступают и против создания нового фонда по поддержке Украины в рамках НАТО. По их словам, он продублирует уже заключенные двусторонние договоренности и соглашения в рамках ЕС и совсем не обязательно будет означать "новые деньги".Сейчас группа работает под руководством США, но в будущем может перейти к альянсу на фоне опасений западных стран по поводу возможной победы Трампа на выборах и изменений политики Белого дома. Кроме того, издание пишет о неудачной реализации чешской инициативы о закупке миллиона снарядов для Украины за рубежом. Как заявил цитируемый газетой владелец одного из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в Африке и Азии, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей доработки на Украину. Для некоторых снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства. При этом Стрнад подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Киева остается "на ходу" и CSG намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.

