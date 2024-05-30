https://ria.ru/20240530/spetsoperatsiya-1949355345.html
Российская ПВО сбила украинский Су-27
Российская ПВО сбила украинский Су-27 - РИА Новости, 30.05.2024
Российская ПВО сбила украинский Су-27
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 8 ракет ATACMS, 24 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:29
2024-05-30T13:29
2024-05-30T13:29
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 8 ракет ATACMS, 24 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 606 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 112 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сша, су-27, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Су-27, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский Су-27
Минобороны: ПВО за сутки сбила украинский Су-27, восемь ракет ATACMS и 24 дрона
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 8 ракет ATACMS, 24 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины
. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США
и противорадиолокационная ракета HARM производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 606 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 112 единиц специальной военной автомобильной техники.