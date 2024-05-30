https://ria.ru/20240530/spetsoperatsiya-1949355345.html

Российская ПВО сбила украинский Су-27

Российская ПВО сбила украинский Су-27 - РИА Новости, 30.05.2024

Российская ПВО сбила украинский Су-27

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 8 ракет ATACMS, 24 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:29

2024-05-30T13:29

2024-05-30T13:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

су-27

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 8 ракет ATACMS, 24 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 606 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 112 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html

https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948878511.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, су-27, безопасность