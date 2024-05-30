https://ria.ru/20240530/sotsobyazatelstva-1949447162.html

Все социальные обязательства перед россиянами выполнены, заявил Мишустин

Все социальные обязательства перед россиянами выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.05.2024

Все социальные обязательства перед россиянами выполнены, заявил Мишустин

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами в 2023 году выполнены. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:10

2024-05-30T17:10

2024-05-30T17:40

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами в 2023 году выполнены."Ещё один вопрос - об исполнении бюджетов государственных фондов за прошлый год. Все социальные обязательства перед гражданами выполнены", - сказал он на заседании правительства.Из Социального фонда выплачивались пенсии, увеличенные в рамках плановой индексации, предоставлялись все виды страхового обеспечения, по программе маткапитала выдано порядка миллиона сертификатов, выплачивались пособия семьям с детьми, в том числе и новое единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка для родителей, нуждающихся в социальной поддержке, за счет средств ОМС по всей стране оказывалась бесплатная медпомощь, отметил Мишустин.Он также сообщил, что на работу региональных медучреждений было направлено свыше 2,7 трлн рублей, что позволило увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами ещё 23 млн человек. Более 30 млрд рублей Фонд ОМС выделил на рост зарплат медработников, добавил глава правительства."Важно, чтобы и в дальнейшем все необходимые для выполнения обязательств перед людьми средства предоставлялись, конечно, в полном объеме и в срок", - заключил он.

https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, экономика