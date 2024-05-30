https://ria.ru/20240530/sobyanin-1949454362.html

Собянин поблагодарил Путина за помощь в развитии Москвы

Собянин поблагодарил Путина за помощь в развитии Москвы - РИА Новости, 30.05.2024

Собянин поблагодарил Путина за помощь в развитии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за постоянное внимание и помощь в развитии Москвы. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:25

2024-05-30T17:25

2024-05-30T20:28

общество

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за постоянное внимание и помощь в развитии Москвы. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручает государственные награды. Среди награжденных - мэр Москвы Сергей Собянин, он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. "Уважаемый Владимир Владимирович, это высокая награда, конечно, оценка труда миллионов москвичей, которые делают все для развития нашего города и нашей страны, за их таланты, за их труд, которые они вкладывают в это большое дело. И огромное вам спасибо за постоянное внимание и помощь в развитии города", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20240525/blagoustroystvo-1948661264.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин