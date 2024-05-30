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Украинский снаряд попал в первый этаж жилого дома в Донецке - РИА Новости, 30.05.2024
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21:11 30.05.2024 (обновлено: 22:30 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/snaryad-1949521003.html
Украинский снаряд попал в первый этаж жилого дома в Донецке
Украинский снаряд попал в первый этаж жилого дома в Донецке - РИА Новости, 30.05.2024
Украинский снаряд попал в первый этаж жилого дома в Донецке
Снаряд "натовского" калибра, выпущенный украинскими войсками, попал в первый этаж многоквартирного жилого дома в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:11
2024-05-30T22:30
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Снаряд "натовского" калибра, выпущенный украинскими войсками, попал в первый этаж многоквартирного жилого дома в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости. В результате попадания в стене дома образовалась большая дыра, вылетело множество окон, также повреждён фасад здания и припаркованные у дома гражданские автомобили. Несмотря на сильные разрушения, обстрел обошёлся без жертв. "Вышел в магазин на другую сторону дома и слышу внезапный шелест и прилёт. И слышно было, как полетели стёкла, люди закричали. Мы опасались второго прилёта, чуть-чуть переждали. В итоге сюда пришли и вот моя машина пострадала, соседская машина, окна повылетали в квартирах. Крестник мой вообще на балконе в этот момент был. С Божьей помощью, как говорится, невредим", - рассказал очевидец происшествия Ярослав. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел вёлся с применением снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 32 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240530/ataka-1949491468.html
https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html
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353
60
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"Натовский" снаряд, выпущенный ВСУ, попал в многоэтажный дом в Донецке
"Натовский" снаряд, выпущенный ВСУ, попал в многоэтажный дом в Донецке - в стене образовалась большая дыра, вылетело множество окон, поврежден фасад здания и припаркованные рядом автомобили, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сша, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донецк
Украинский снаряд попал в первый этаж жилого дома в Донецке

Снаряд ВСУ попал в первый этаж многоквартирного жилого дома в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Снаряд "натовского" калибра, выпущенный украинскими войсками, попал в первый этаж многоквартирного жилого дома в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
В результате попадания в стене дома образовалась большая дыра, вылетело множество окон, также повреждён фасад здания и припаркованные у дома гражданские автомобили. Несмотря на сильные разрушения, обстрел обошёлся без жертв.
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"Вышел в магазин на другую сторону дома и слышу внезапный шелест и прилёт. И слышно было, как полетели стёкла, люди закричали. Мы опасались второго прилёта, чуть-чуть переждали. В итоге сюда пришли и вот моя машина пострадала, соседская машина, окна повылетали в квартирах. Крестник мой вообще на балконе в этот момент был. С Божьей помощью, как говорится, невредим", - рассказал очевидец происшествия Ярослав.
Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел вёлся с применением снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за прошедшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 32 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОДонецк
 
 
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