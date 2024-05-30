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Эстония стала частью ОПГ по разграблению России, заявил Слуцкий - РИА Новости, 30.05.2024
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17:47 30.05.2024 (обновлено: 17:53 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/slutskiy-1949469855.html
Эстония стала частью ОПГ по разграблению России, заявил Слуцкий
Эстония стала частью ОПГ по разграблению России, заявил Слуцкий - РИА Новости, 30.05.2024
Эстония стала частью ОПГ по разграблению России, заявил Слуцкий
Эстонский закон о конфискации активов РФ противоречит всем нормам международного права, Эстония присоединилась к международной ОПГ по разграблению резервов РФ,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:47
2024-05-30T17:53
таллин
эстония
россия
леонид слуцкий (политик)
алар карис
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эстонский закон о конфискации активов РФ противоречит всем нормам международного права, Эстония присоединилась к международной ОПГ по разграблению резервов РФ, считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, сообщила в четверг эстонская телерадиовещательная компания ERR. "Закон о конфискации российских активов, подписанный президентом Эстонии, - очередной вклад в торговлю русофобией. Сам документ противоречит всем нормам международного права, в первую очередь праву частной собственности", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что Таллин всегда был в рядах "младоевропейцев, зарабатывающих очки на антироссийской истерии". "И здесь Эстония одной из первых присоединилась к международной ОПГ по госразграблению резервов России. Ответим. Уверен, что адекватно и весьма чувствительно", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240530/morozov-1949466684.html
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таллин, эстония, россия, леонид слуцкий (политик), алар карис, санкции в отношении россии
Таллин, Эстония, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Алар Карис, Санкции в отношении России
Эстония стала частью ОПГ по разграблению России, заявил Слуцкий

Слуцкий: закон о конфискации активов РФ противоречит нормам международного права

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эстонский закон о конфискации активов РФ противоречит всем нормам международного права, Эстония присоединилась к международной ОПГ по разграблению резервов РФ, считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, сообщила в четверг эстонская телерадиовещательная компания ERR.
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"Закон о конфискации российских активов, подписанный президентом Эстонии, - очередной вклад в торговлю русофобией. Сам документ противоречит всем нормам международного права, в первую очередь праву частной собственности", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что Таллин всегда был в рядах "младоевропейцев, зарабатывающих очки на антироссийской истерии".
"И здесь Эстония одной из первых присоединилась к международной ОПГ по госразграблению резервов России. Ответим. Уверен, что адекватно и весьма чувствительно", - добавил депутат.
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ТаллинЭстонияРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Алар КарисСанкции в отношении России
 
 
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