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Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2024
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15:40 30.05.2024 (обновлено: 15:42 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sk-1949404854.html
Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье
Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2024
Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье
Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признался в содеянном, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:40
2024-05-30T15:42
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признался в содеянном, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ. Как ранее сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. В подмосковной полиции уточняли, что задержанный оказался бездомным. "Да, я убил", - говорит мужчина в джинсах и грязной рубашке на видео, отвечая на вопросы, понимает ли, за что задержан и что сделал.
https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html
россия
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Задержание бездомного в Сергиевом Посаде
СК показал видео с задержанным бездомным, который подозревается в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье

Задержанный по делу об убийстве в Сергиевом Посаде признался в содеянном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признался в содеянном, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ.
Как ранее сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. В подмосковной полиции уточняли, что задержанный оказался бездомным.
«
"Да, я убил", - говорит мужчина в джинсах и грязной рубашке на видео, отвечая на вопросы, понимает ли, за что задержан и что сделал.
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