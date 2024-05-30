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Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье

Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2024

Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве в Подмосковье

Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признался в содеянном, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:40

2024-05-30T15:40

2024-05-30T15:42

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признался в содеянном, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ. Как ранее сообщал подмосковный главк СК РФ, задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, мужчина нанес ей 13 ножевых ранений. В подмосковной полиции уточняли, что задержанный оказался бездомным. "Да, я убил", - говорит мужчина в джинсах и грязной рубашке на видео, отвечая на вопросы, понимает ли, за что задержан и что сделал.

https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание бездомного в Сергиевом Посаде СК показал видео с задержанным бездомным, который подозревается в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде 2024-05-30T15:40 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)