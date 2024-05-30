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Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными - РИА Новости, 30.05.2024
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14:48 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/siyyarto-1949387106.html
Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными
Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными - РИА Новости, 30.05.2024
Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал безумными планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием вглубь России,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:48
2024-05-30T14:48
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал безумными планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием вглубь России, поскольку та может ответить. "Я считаю безумным то, что украинцы будут бить западными оружием по территории России. Я считаю это безумной идеей, потому что, как мы видели до сих пор, Россия ответит. У России нет недостатка в боеприпасах и снаряжении, они многократно ответят", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, пришло время остановить "это безумие", пока "не случилась непоправимая беда". Сийярто также вновь раскритиковал планы НАТО расширить координационную миссию на Украине, поскольку этим альянс стирает собственную "красную линию". При этом глава венгерского МИД признал, что на встрече глав МИД стран НАТО в Праге военной атмосфере в Европе "будет придан новый импульс", хотя Венгрия все равно постарается бороться всеми силами, чтобы избежать любого участия в миссии НАТО. Ранее Сийярто заявил, что на совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949255450.html
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в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз
Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными

Сийярто: планы НАТО разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России безумны

© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал безумными планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием вглубь России, поскольку та может ответить.
«
"Я считаю безумным то, что украинцы будут бить западными оружием по территории России. Я считаю это безумной идеей, потому что, как мы видели до сих пор, Россия ответит. У России нет недостатка в боеприпасах и снаряжении, они многократно ответят", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1.
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По его словам, пришло время остановить "это безумие", пока "не случилась непоправимая беда".
Сийярто также вновь раскритиковал планы НАТО расширить координационную миссию на Украине, поскольку этим альянс стирает собственную "красную линию". При этом глава венгерского МИД признал, что на встрече глав МИД стран НАТО в Праге военной атмосфере в Европе "будет придан новый импульс", хотя Венгрия все равно постарается бороться всеми силами, чтобы избежать любого участия в миссии НАТО.
Ранее Сийярто заявил, что на совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной
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