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При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка - РИА Новости, 30.05.2024
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06:47 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/siriya-1949260522.html
При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка
При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка - РИА Новости, 30.05.2024
При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка
Девочка погибла, десять человек ранены в результате израильских авиаударов в среду по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:47
2024-05-30T06:47
в мире
сирия
хомс (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Девочка погибла, десять человек ранены в результате израильских авиаударов в среду по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс на западе страны, сообщило сирийское министерство обороны. "Сегодня (в среду - ред.) приблизительно в 19.30 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс. В результате агрессии погибла девочка, ранения получили десять мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии. Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над городом Хомс в одноименной провинции на западе страны. Сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что авиаудар был нанесен по автомобилям союзных сирийской армии сил в провинции Хомс. Сирийские СМИ также писали об израильском ударе по жилому дому в Баниясе.
https://ria.ru/20240509/udar-1944870881.html
https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html
сирия
хомс (город)
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в мире, сирия, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Хомс (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка

При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка, десять человек ранены

© Фото : SANAСкорая помощь в Сирии
Скорая помощь в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : SANA
Скорая помощь в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Девочка погибла, десять человек ранены в результате израильских авиаударов в среду по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс на западе страны, сообщило сирийское министерство обороны.
«
"Сегодня (в среду - ред.) приблизительно в 19.30 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс. В результате агрессии погибла девочка, ранения получили десять мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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9 мая, 09:46
Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над городом Хомс в одноименной провинции на западе страны.
Сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что авиаудар был нанесен по автомобилям союзных сирийской армии сил в провинции Хомс. Сирийские СМИ также писали об израильском ударе по жилому дому в Баниясе.
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В миреСирияХомс (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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