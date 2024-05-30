https://ria.ru/20240530/siriya-1949260522.html

При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка

При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка - РИА Новости, 30.05.2024

При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка

Девочка погибла, десять человек ранены в результате израильских авиаударов в среду по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:47

2024-05-30T06:47

2024-05-30T06:47

в мире

сирия

хомс (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Девочка погибла, десять человек ранены в результате израильских авиаударов в среду по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс на западе страны, сообщило сирийское министерство обороны. "Сегодня (в среду - ред.) приблизительно в 19.30 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс. В результате агрессии погибла девочка, ранения получили десять мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии. Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над городом Хомс в одноименной провинции на западе страны. Сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что авиаудар был нанесен по автомобилям союзных сирийской армии сил в провинции Хомс. Сирийские СМИ также писали об израильском ударе по жилому дому в Баниясе.

https://ria.ru/20240509/udar-1944870881.html

https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html

сирия

хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году