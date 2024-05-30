https://ria.ru/20240530/siluanov-1949479010.html

Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы

Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы - РИА Новости, 30.05.2024

Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы

Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался следующими принципами: обеспечение справедливой и стабильной налоговой РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:18

2024-05-30T18:18

2024-05-30T18:18

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался следующими принципами: обеспечение справедливой и стабильной налоговой системы, стимулирование инвестиционной активности, распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер, а также создание равных условий конкуренции, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства. "Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Эти принципы были одобрены, поддержаны экспертным сообществом и нашими партнерами. Основные принципы - это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе - стимулирование инвестиционной активности, третье - распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое - это создание равных условий конкуренции", - сказал Силуанов. Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также ряд других изменений. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.

https://ria.ru/20240425/siluaunov-1942258468.html

https://ria.ru/20240528/siluanov-1949014702.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии