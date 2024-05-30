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Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы - РИА Новости, 30.05.2024
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18:18 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/siluanov-1949479010.html
Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы
Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы - РИА Новости, 30.05.2024
Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы
Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался следующими принципами: обеспечение справедливой и стабильной налоговой РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:18
2024-05-30T18:18
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался следующими принципами: обеспечение справедливой и стабильной налоговой системы, стимулирование инвестиционной активности, распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер, а также создание равных условий конкуренции, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства. "Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Эти принципы были одобрены, поддержаны экспертным сообществом и нашими партнерами. Основные принципы - это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе - стимулирование инвестиционной активности, третье - распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое - это создание равных условий конкуренции", - сказал Силуанов. Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также ряд других изменений. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.
https://ria.ru/20240425/siluaunov-1942258468.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Силуанов рассказал о принципах изменения налоговой системы

Силуанов: налоговая система должна быть справедливой и стабильной

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минфин РФ при разработке предложений по изменению налоговой системы в РФ руководствовался следующими принципами: обеспечение справедливой и стабильной налоговой системы, стимулирование инвестиционной активности, распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер, а также создание равных условий конкуренции, заявил глава министерства Антон Силуанов на заседании правительства.
«
"Изложу принципы, которыми мы руководствовались при разработке налоговых новаций. Эти принципы были одобрены, поддержаны экспертным сообществом и нашими партнерами. Основные принципы - это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Второе - стимулирование инвестиционной активности, третье - распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер. Через налоговые изменения мы тем самым концентрируем ресурсы на самых главных важных задачах. И четвертое - это создание равных условий конкуренции", - сказал Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы
25 апреля, 13:36
Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
В том числе Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Помимо этого, предложено усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, повысить порог для УСН и ввести НДС для 3,2% плательщиков, повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также ряд других изменений.
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В России давно созрел вопрос социальной справедливости, заявил Силуанов
28 мая, 22:35
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Налоговые изменения в России
 
 
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