https://ria.ru/20240530/siluanov-1949459782.html
Силуанов: еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей
Силуанов: еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей - РИА Новости, 30.05.2024
Силуанов: еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:27
2024-05-30T17:27
2024-05-30T17:49
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей РФ."Налогообложение рентных отраслей. Проведенный нами анализ отдельных отраслей выявил ряд секторов, в основном сырьевых, где достигнут уровень рентабельности, существенно превышающий среднее значение - в два и более раза. При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимальных, которые мы определяем порядка 5% от выручки", - сказал Силуанов."Мы сейчас также продолжаем анализ рентных секторов экономики исходя из внешней конъюнктуры и видим, что здесь есть над чем еще работать", - отметил он.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России. Касательно рентных секторов Минфин предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов. В этих отраслях высокая рентабельность при низкой налоговой нагрузке, пояснял Минфин. И подчеркивал, что доходы от природных богатств должны идти на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у владельцев рентных компаний.
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов: еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей
Силуанов: еще есть над чем работать по налогообложению рентных отраслей России