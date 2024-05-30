Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных
МИД Швейцарии призвал Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Швейцария призывает Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Накануне донецкая правозащитница Ирина Вихорева заявила РИА Новости, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Документы также были направлены в МИД Швейцарии.
"Швейцария регулярно подчеркивает настоятельную необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного права и прав человека. Она призывает все стороны в конфликте соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах, особенно в том, что касается защиты военнопленных", - сказал Эльчингер.
При этом он ушел от ответа на просьбу сказать, получил ли МИД Швейцарии документы насчет военнопленного Резникова. "Министерство.. .получает очень много писем и документов в связи с Мирной Конференцией высокого уровня по Украине, с которыми оно ознакомилось", - ответил представитель швейцарского МИД.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.