Рейтинг@Mail.ru
Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/shveytsariya-1949416737.html
Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных
Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных - РИА Новости, 30.05.2024
Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных
Швейцария призывает Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:59
2024-05-30T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Швейцария призывает Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Накануне донецкая правозащитница Ирина Вихорева заявила РИА Новости, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Документы также были направлены в МИД Швейцарии. "Швейцария регулярно подчеркивает настоятельную необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного права и прав человека. Она призывает все стороны в конфликте соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах, особенно в том, что касается защиты военнопленных", - сказал Эльчингер. При этом он ушел от ответа на просьбу сказать, получил ли МИД Швейцарии документы насчет военнопленного Резникова. "Министерство.. .получает очень много писем и документов в связи с Мирной Конференцией высокого уровня по Украине, с которыми оно ознакомилось", - ответил представитель швейцарского МИД. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20240530/obmen-1949344209.html
https://ria.ru/20240530/konferentsiya-1949375313.html
украина
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, россия, европейский суд по правам человека (еспч)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных

МИД Швейцарии призвал Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Швейцария призывает Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Накануне донецкая правозащитница Ирина Вихорева заявила РИА Новости, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Документы также были направлены в МИД Швейцарии.
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
МККК готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной
Вчера, 13:07
"Швейцария регулярно подчеркивает настоятельную необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного права и прав человека. Она призывает все стороны в конфликте соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах, особенно в том, что касается защиты военнопленных", - сказал Эльчингер.
При этом он ушел от ответа на просьбу сказать, получил ли МИД Швейцарии документы насчет военнопленного Резникова. "Министерство.. .получает очень много писем и документов в связи с Мирной Конференцией высокого уровня по Украине, с которыми оно ознакомилось", - ответил представитель швейцарского МИД.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Исторический город Люцерн и река Ройс - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Программа конференции по Украине еще разрабатывается, заявил МИД Швейцарии
Вчера, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала