https://ria.ru/20240530/shveytsariya-1949416737.html

Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных

Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных - РИА Новости, 30.05.2024

Швейцария призвала Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных

Швейцария призывает Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:59

2024-05-30T15:59

2024-05-30T15:59

специальная военная операция на украине

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европейский суд по правам человека (еспч)

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ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Швейцария призывает Украину и Россию обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Накануне донецкая правозащитница Ирина Вихорева заявила РИА Новости, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Документы также были направлены в МИД Швейцарии. "Швейцария регулярно подчеркивает настоятельную необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного права и прав человека. Она призывает все стороны в конфликте соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах, особенно в том, что касается защиты военнопленных", - сказал Эльчингер. При этом он ушел от ответа на просьбу сказать, получил ли МИД Швейцарии документы насчет военнопленного Резникова. "Министерство.. .получает очень много писем и документов в связи с Мирной Конференцией высокого уровня по Украине, с которыми оно ознакомилось", - ответил представитель швейцарского МИД. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20240530/obmen-1949344209.html

https://ria.ru/20240530/konferentsiya-1949375313.html

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в мире, украина, швейцария, россия, европейский суд по правам человека (еспч)