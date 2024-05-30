https://ria.ru/20240530/shvetsiya-1949422338.html

Швеция рассматривает возможность запрета импорта российского СПГ

Швеция рассматривает возможность запрета импорта российского СПГ - РИА Новости, 30.05.2024

Швеция рассматривает возможность запрета импорта российского СПГ

Швеция может объявить о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза, которые могут сказаться на их... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:15

2024-05-30T16:15

2024-05-30T16:39

экономика

швеция

россия

венгрия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евросоюз

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Швеция может объявить о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза, которые могут сказаться на их поставках, заявила шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш в интервью агентству Bloomberg."Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы двигаться сами. Это не оптимальный вариант, но мы рассматриваем возможность... ещё больше ограничить и наложить санкции на импорт из РФ, особенно на СПГ", - сказала она.По её словам, единственный способ для Евросоюза привлечь на свою сторону Венгрию, которая ранее выступала против санкций в отношении импорта российского топлива, - стимулировать инвестиции в ядерный сектор в регионе, чтобы компенсировать потери от запрета энергоносителей из РФ.По сообщениям СМИ, Венгрия выступала против новых ограничений на импорт российского топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках планируемого 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. В ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него. По данным СМИ, венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

швеция

россия

венгрия

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экономика, швеция, россия, венгрия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз