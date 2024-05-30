https://ria.ru/20240530/shtrafy-1949399659.html
На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе "военника"
На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе "военника" - РИА Новости, 30.05.2024
На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе "военника"
Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысяч гривен (около 627 долларов), сообщил представитель РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:26
2024-05-30T15:26
2024-05-30T15:26
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украина
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысяч гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин украинскому изданию "Страна". "Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", - приводит слова Истомина. В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе "военника"
На Украине будут штрафовать людей без "военника" на сотни долларов
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости.
Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысяч гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин украинскому изданию "Страна"
.
"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", - приводит слова Истомина.
В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.