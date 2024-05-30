https://ria.ru/20240530/sharlot-1949296924.html

Певцу Шарлоту продлили арест

Певцу Шарлоту продлили арест - РИА Новости, 30.05.2024

Певцу Шарлоту продлили арест

Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:57

2024-05-30T10:57

2024-05-30T10:57

культура

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

происшествия

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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. "Продлили арест. Когда его на автозаке привезли, он неудачно сошел и подвернул ногу, неизвестно было, что с ним ... Вызвали скорую и потом возили его в травматологию, все это было поздно вечером, потому что суд закончился около 12 ночи ... В итоге там оказалось растяжение (связок, - ред.), его увезли в СИЗО, ему установили лангет", - рассказал собеседник агентства. Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html

https://ria.ru/20231202/sharlot-1913314642.html

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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, происшествия