https://ria.ru/20240530/sharlot-1949296924.html
Певцу Шарлоту продлили арест
Певцу Шарлоту продлили арест - РИА Новости, 30.05.2024
Певцу Шарлоту продлили арест
Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:57
2024-05-30T10:57
2024-05-30T10:57
культура
россия
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128072_0:0:819:461_1920x0_80_0_0_4aed862568b25fdb8ad74e5ccc323dd8.jpg
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. "Продлили арест. Когда его на автозаке привезли, он неудачно сошел и подвернул ногу, неизвестно было, что с ним ... Вызвали скорую и потом возили его в травматологию, все это было поздно вечером, потому что суд закончился около 12 ночи ... В итоге там оказалось растяжение (связок, - ред.), его увезли в СИЗО, ему установили лангет", - рассказал собеседник агентства. Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913314642.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128072_0:0:819:615_1920x0_80_0_0_daf911642f4d5be27d45aae27705e6cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, происшествия
Культура, Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Происшествия
Певцу Шарлоту продлили арест
Отец артиста: Шарлоту продлили арест, в процессе ему вызвали "скорую"
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
«
"Продлили арест. Когда его на автозаке привезли, он неудачно сошел и подвернул ногу, неизвестно было, что с ним ... Вызвали скорую и потом возили его в травматологию, все это было поздно вечером, потому что суд закончился около 12 ночи ... В итоге там оказалось растяжение (связок, - ред.), его увезли в СИЗО, ему установили лангет", - рассказал собеседник агентства.
Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее.
В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).