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Певцу Шарлоту продлили арест - РИА Новости, 30.05.2024
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Культура
 
10:57 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/sharlot-1949296924.html
Певцу Шарлоту продлили арест
Певцу Шарлоту продлили арест - РИА Новости, 30.05.2024
Певцу Шарлоту продлили арест
Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:57
2024-05-30T10:57
культура
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эдуард шарлот
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. "Продлили арест. Когда его на автозаке привезли, он неудачно сошел и подвернул ногу, неизвестно было, что с ним ... Вызвали скорую и потом возили его в травматологию, все это было поздно вечером, потому что суд закончился около 12 ночи ... В итоге там оказалось растяжение (связок, - ред.), его увезли в СИЗО, ему установили лангет", - рассказал собеседник агентства. Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html
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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, происшествия
Культура, Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Происшествия
Певцу Шарлоту продлили арест

Отец артиста: Шарлоту продлили арест, в процессе ему вызвали "скорую"

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест, в самарском суде ему вызывали "скорую", бригада врачей диагностировала растяжение голеностопа, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
«
"Продлили арест. Когда его на автозаке привезли, он неудачно сошел и подвернул ногу, неизвестно было, что с ним ... Вызвали скорую и потом возили его в травматологию, все это было поздно вечером, потому что суд закончился около 12 ночи ... В итоге там оказалось растяжение (связок, - ред.), его увезли в СИЗО, ему установили лангет", - рассказал собеседник агентства.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом
23 ноября 2023, 02:00
Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее.
В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде
2 декабря 2023, 10:36
 
КультураРоссияЭдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосПроисшествия
 
 
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