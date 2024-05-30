https://ria.ru/20240530/satanizm-1949259009.html

Эксперт назвал сроки подачи иска о признании сатанизма экстремизмом

Эксперт назвал сроки подачи иска о признании сатанизма экстремизмом - РИА Новости, 30.05.2024

Эксперт назвал сроки подачи иска о признании сатанизма экстремизмом

Иск о признании сатанизма экстремистской идеологией планируется подать в Верховный суд РФ в ноябре-декабре, рассказал РИА Новости преподаватель Факультета... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:05

2024-05-30T06:05

2024-05-30T06:16

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иск о признании сатанизма экстремистской идеологией планируется подать в Верховный суд РФ в ноябре-декабре, рассказал РИА Новости преподаватель Факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко. "Согласно рабочему плану, срок подготовки материалов и искового заявления в Верховный суд РФ – ноябрь-декабрь 2024 года. Данное судебное решение будет по уже отработанной модели признания одновременно всех групп, входящих в одно движение, экстремистскими. Ярким примером является признания Верховным судом РФ ЛГБТ*-движения экстремистским, со всеми входящими в него организациями", – сказал РИА Новости эксперт.Он пояснил, что в настоящее время в двух разных экспертных учреждениях осуществляется подбор комиссионных экспертных групп, которые в течение нескольких месяцев будут проводить исследования, а он сам входит в состав группы экспертов, которая собирает судебную практику, а также иные материалы, указывающие на то, что сатанизм в России представляет собой опасное и разветвленное движение, которое обладает всеми признаками, достаточными для признания его экстремистским. "Надеемся, что данная инициатива, подкрепленная криминологическими статистическими данными, экспертными заключениями нескольких авторитетных экспертных организаций, будет положена в основу решения Верховного суда РФ о признании движения сатанизма, а не отдельных сатанистских сект, экстремистской организацией", - заключил эксперт.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231130/vs-1912927222.html

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