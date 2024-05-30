https://ria.ru/20240530/sarkozi-1949243471.html

Саркози выразил "серьезные сомнения" относительно отправки войск на Украину

Саркози выразил "серьезные сомнения" относительно отправки войск на Украину - РИА Новости, 30.05.2024

Саркози выразил "серьезные сомнения" относительно отправки войск на Украину

Запад должен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший президент Франции Николя Саркози, выразив "серьёзные сомнения" в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:13

2024-05-30T00:13

2024-05-30T00:30

украина

россия

франция

владимир путин

николя саркози

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/44/1563484493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bf3bd396391a65bdf9b7370ab056529f.jpg

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Запад должен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший президент Франции Николя Саркози, выразив "серьёзные сомнения" в необходимости отправки войск на Украину, отметив, что не может представить войну между Россией и Францией. "Что касается отправки войск, позвольте мне выразить серьёзные сомнения. Я не могу представить войну между страной Толстого и страной Бальзака. Подумали ли мы о последствиях?" - заявил он в интервью изданию Figaro. По его словам, ошибочно пытаться объяснить причины конфликта на Украине "однобоко и узко". "Украина – мост между славянским и западным миром. Её призвание - продолжать быть звеном между этими двумя мирами, которые непохожи, но должны сосуществовать. Киев – первая столица России, у украинцев и русских – века совместной жизни, на Украине – десятки миллионов русскоговорящих людей. Всё это делает этот вопрос более сложным, чем видят его те, кто объясняют его узко и однобоко... Мы можем и должны вести диалог с российским президентом", - подчеркнул Саркози. По его словам, мир "танцует на краю вулкана" и военная риторика крайне опасна. "Если для окончания войны мы будем ждать, пока одна из сторон встанет на колени, то надо готовиться к взрыву с драматическими последствиями. Неловкость, раздражение, неясность могут создать условия для катастрофического всплеска. Пора начать говорить серьезно. Как мы можем создать условия для мирных отношений между Россией и ее соседями? Как мы можем вернуть европейцам роль лидера на принадлежащем им континенте? Единственные, кто действительно говорит, это китайцы и американцы. Мы не можем мыслить бинарно. Быть сильным с Путиным – означает идти на риск прямых и жестких переговоров с ним, а не ввязываться в военную спираль с непредсказуемыми последствиями", - заключил экс-президент. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240519/plan-1947020893.html

https://ria.ru/20240506/peskov-1944098419.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933269392.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, франция, владимир путин, николя саркози, эммануэль макрон, нато