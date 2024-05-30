https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949357253.html

В МИД прокомментировали новые санкции ЕС

В МИД прокомментировали новые санкции ЕС - РИА Новости, 30.05.2024

В МИД прокомментировали новые санкции ЕС

Москва рассматривает новые санкции Евросоюза против России за якобы нарушение прав человека как грубое нарушение международного права, это является проявлением... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:35

2024-05-30T13:35

2024-05-30T13:52

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

мария захарова

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассматривает новые санкции Евросоюза против России за якобы нарушение прав человека как грубое нарушение международного права, это является проявлением неоколониальных подходов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ЕС в понедельник ввел в действие новый санкционный режим против России в связи с якобы нарушениями прав человека и обнародовал первый список его фигурантов, включающий 19 физлиц и одну организацию."Мы рассматриваем данные санкции как грубое нарушение международного права, включая принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это явное проявление неоколониальных подходов", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что введенные санкции Евросоюза не имеют ничего общего с заботой о правах человека.

https://ria.ru/20240506/blumberg-1944235044.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, мария захарова, москва