https://ria.ru/20240530/sandu-1949530327.html
Антирейтинг Санду стремительно растет, заявил политический аналитик
Антирейтинг Санду стремительно растет, заявил политический аналитик - РИА Новости, 30.05.2024
Антирейтинг Санду стремительно растет, заявил политический аналитик
Антирейтинг действующего президента Молдавии Майи Санду к осени может достигнуть отметки в 65%, считает политический аналитик Анатолий Дирун в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:51
2024-05-30T22:51
2024-05-30T22:51
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Антирейтинг действующего президента Молдавии Майи Санду к осени может достигнуть отметки в 65%, считает политический аналитик Анатолий Дирун в Telegram-канале. Ранее в четверг власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, причиной названо финансирование из сомнительных источников. "При всем контроле медийного пространства антирейтинг молдавского президента неуклонно идет вверх. Сегодня он составляет порядка 60%. И есть все основания считать, что осенью этот рубеж достигнет отметки в 65%", - написал Дирун.По его словам, команде Санду пока не удается остановить этот процесс, поэтому они компенсируют его "жесткими административными решениями". "Проблема в том, что к таким решениям быстро привыкаешь. Они создают иллюзию контроля над ситуацией. Однако дальнейшая логика требует ужесточения мер, которая в конечном итоге приведет к тому, что на президентских выборах осенью, возможно, останется только один кандидат как олицетворение безальтернативности европейского выбора", - полагает эксперт. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922549300.html
https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Антирейтинг Санду стремительно растет, заявил политический аналитик
Аналитик Дирун: антирейтинг главы Молдавии Санду к осени может достигнуть 65%
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости.
Антирейтинг действующего президента Молдавии Майи Санду к осени может достигнуть отметки в 65%, считает политический аналитик Анатолий Дирун в Telegram-канале
.
Ранее в четверг власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции, причиной названо финансирование из сомнительных источников.
"При всем контроле медийного пространства антирейтинг молдавского президента неуклонно идет вверх. Сегодня он составляет порядка 60%. И есть все основания считать, что осенью этот рубеж достигнет отметки в 65%", - написал Дирун.
По его словам, команде Санду пока не удается остановить этот процесс, поэтому они компенсируют его "жесткими административными решениями".
«
"Проблема в том, что к таким решениям быстро привыкаешь. Они создают иллюзию контроля над ситуацией. Однако дальнейшая логика требует ужесточения мер, которая в конечном итоге приведет к тому, что на президентских выборах осенью, возможно, останется только один кандидат как олицетворение безальтернативности европейского выбора", - полагает эксперт.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.