https://ria.ru/20240530/samolet-1949478423.html

Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 30.05.2024

Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:16

2024-05-30T18:16

2024-05-30T18:37

шереметьево (аэропорт)

происшествия

самара

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus 321 сообщением Самара-Москва. У воздушного судна предварительно лопнула покрышка на стойке шасси", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на борту самолета 186 человек, в том числе семь членов экипажа. Планируемое время посадки в Шереметьево - 18.10 мск.

https://ria.ru/20240522/turbulentnost-1947634129.html

самара

москва

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шереметьево (аэропорт), происшествия, самара, москва