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Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 30.05.2024
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18:16 30.05.2024 (обновлено: 18:37 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/samolet-1949478423.html
Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 30.05.2024
Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:16
2024-05-30T18:37
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus 321 сообщением Самара-Москва. У воздушного судна предварительно лопнула покрышка на стойке шасси", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на борту самолета 186 человек, в том числе семь членов экипажа. Планируемое время посадки в Шереметьево - 18.10 мск.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, самара, москва
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Самара, Москва
Самолет рейсом Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Аварийная посадка Airbus в Шереметьево ожидается в 18:10, на борту 186 человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus 321 сообщением Самара-Москва. У воздушного судна предварительно лопнула покрышка на стойке шасси", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту самолета 186 человек, в том числе семь членов экипажа. Планируемое время посадки в Шереметьево - 18.10 мск.
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияСамараМосква
 
 
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