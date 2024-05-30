https://ria.ru/20240530/rpts-1949495310.html

РПЦ разорвала общение с пятью болгарскими архиереями

РПЦ разорвала общение с пятью болгарскими архиереями - РИА Новости, 30.05.2024

РПЦ разорвала общение с пятью болгарскими архиереями

Русская православная церковь (РПЦ) разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями, сослужившими с украинскими раскольниками, говорится в сообщении РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:15

2024-05-30T19:15

2024-05-30T19:15

религия

справки

украина

русский (остров)

стамбул

петр порошенко

русская православная церковь

константинопольский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями, сослужившими с украинскими раскольниками, говорится в сообщении на сайте Церкви. "Священный синод Русской православной церкви выразил глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, чем нанесли серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской православными церквами. Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками. С прискорбием было отмечено, что Константинопольский патриархат продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в православии", – сообщил сайт РПЦ. По сведениям РПЦ, 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители одной из раскольнических структур, действующих на Украине. "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была образована из раскольников по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости – ред.). ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее. В ответ на это Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, а впоследствии – с признавшими ПЦУ первоиерархами других Церквей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом, как уточняют в РПЦ, физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20240530/putin-1949388105.html

https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html

украина

русский (остров)

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, украина, русский (остров), стамбул, петр порошенко, русская православная церковь, константинопольский патриархат, болгарская православная церковь