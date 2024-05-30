https://ria.ru/20240530/rosnano-1949245467.html

"Роснано" предупредило о риске банкротства

"Роснано" предупредило о риске банкротства - РИА Новости, 30.05.2024

"Роснано" предупредило о риске банкротства

"Роснано" может столкнуться с риском банкротства в случае отсутствия дополнительного финансирования для расчетов с кредиторами, говорится в отчете группы,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:46

2024-05-30T00:46

2024-05-30T00:46

экономика

роснано

совкомбанк

промсвязьбанк

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роснано" может столкнуться с риском банкротства в случае отсутствия дополнительного финансирования для расчетов с кредиторами, говорится в отчете группы, опубликованном на портале Центра раскрытия корпоративной информации.Как указано в документе, по состоянию на конец 2023 года оборотные активы "Роснано" существенно превышали краткосрочные обязательства, при этом группа предполагает, что в обозримом будущем ее обязательства могут оказаться не обеспечены активами в достаточной степени.По расчетам "Роснано", в ближайшем будущем компании потребуется дополнительно финансирование, однако решения по его выделению не приняты.Без допфинансирования "высока вероятность возникновения признаков банкротства" группы, говорится в отчете.В апреле "Роснано" сообщило, что компания и банки-кредиторы — Совкомбанк, Промсвязьбанк, банки "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия" — подпишут соглашения о досрочном погашении долга с 20% дисконтом. Это, как заявили в компании, позволит "Роснано" сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей, досрочно погасив почти весь "исторический" долг.

https://ria.ru/20240527/rosnano-1948670157.html

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экономика, роснано, совкомбанк, промсвязьбанк