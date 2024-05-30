"Роснано" предупредило о риске банкротства
"Роснано" предупредило о риске банкротства без допфинансирования
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роснано" может столкнуться с риском банкротства в случае отсутствия дополнительного финансирования для расчетов с кредиторами, говорится в отчете группы, опубликованном на портале Центра раскрытия корпоративной информации.
Как указано в документе, по состоянию на конец 2023 года оборотные активы "Роснано" существенно превышали краткосрочные обязательства, при этом группа предполагает, что в обозримом будущем ее обязательства могут оказаться не обеспечены активами в достаточной степени.
По расчетам "Роснано", в ближайшем будущем компании потребуется дополнительно финансирование, однако решения по его выделению не приняты.
Без допфинансирования "высока вероятность возникновения признаков банкротства" группы, говорится в отчете.
В апреле "Роснано" сообщило, что компания и банки-кредиторы — Совкомбанк, Промсвязьбанк, банки "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия" — подпишут соглашения о досрочном погашении долга с 20% дисконтом. Это, как заявили в компании, позволит "Роснано" сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей, досрочно погасив почти весь "исторический" долг.