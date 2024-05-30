https://ria.ru/20240530/roskomnadzor-1949461602.html

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру - РИА Новости, 30.05.2024

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру, где публиковали "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, за распространение... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:31

2024-05-30T17:31

2024-05-30T17:31

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру, где публиковали "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, за распространение недостоверной общественно-значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Доступ к сайту ограничен на постоянной основе за распространение недостоверной общественно-значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/sayt-1930885134.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)