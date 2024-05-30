https://ria.ru/20240530/roskomnadzor-1949461602.html
Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру
Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру - РИА Новости, 30.05.2024
Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру
Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру, где публиковали "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, за распространение... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:31
2024-05-30T17:31
2024-05-30T17:31
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру, где публиковали "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, за распространение недостоверной общественно-значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Доступ к сайту ограничен на постоянной основе за распространение недостоверной общественно-значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/sayt-1930885134.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру
РКН заблокировал сайт Compromat.ру за фейки и дискредитацию властей России