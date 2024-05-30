https://ria.ru/20240530/roskomnadzor-1949337781.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru - РИА Новости, 30.05.2024

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:55

2024-05-30T12:55

2024-05-30T12:55

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240421/dostup-1941328565.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)