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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru - РИА Новости, 30.05.2024
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12:55 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/roskomnadzor-1949337781.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru - РИА Новости, 30.05.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:55
2024-05-30T12:55
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru

РКН ограничил доступ к Compromat.ru с "расследованиями" про политиков и артистов

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет".
"Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"
21 апреля, 12:20
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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