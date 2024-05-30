https://ria.ru/20240530/roskomnadzor-1949337781.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru - РИА Новости, 30.05.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:55
2024-05-30T12:55
2024-05-30T12:55
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru, где публиковали некие "расследования" про политиков, артистов, силовиков и предпринимателей, соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240421/dostup-1941328565.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Compromat.ru
РКН ограничил доступ к Compromat.ru с "расследованиями" про политиков и артистов