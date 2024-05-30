https://ria.ru/20240530/rittersport-1949499022.html

В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы

В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы - РИА Новости, 30.05.2024

В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы

Решение Ritter Sport не покидать российский рынок правильное, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:33

2024-05-30T19:33

2024-05-30T20:10

россия

украина

focus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949498499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d05d13c97362885624e0240a3bed7644.jpg

БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Решение Ritter Sport не покидать российский рынок правильное, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя шоколада Андреас Ронкен в интервью изданию Focus."Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова", — подчеркнул он.Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому решению, чтобы указать на то, "что и русские дети любят есть шоколад". По его словам, с тех пор ему самому угрожают убийством, но, как и прежде, он придерживается мнения, что войны "не выигрываются продовольственными рестрикциями"."Этот случай показывает дилемму между позицией и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок. Если бы мы с него ушли, нам пришлось бы уволить 200 человек", — добавил глава компании.Он добавил, что Ritter Sport не может поставлять свою продукцию только в те страны, "которые на 100 процентов действуют соответственно нашим представлениям о морали". В то же время предприниматель подчеркнул, что средний бизнес не может оставаться "аполитичным": в прошлом году компания пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около одного миллиона евро.

https://ria.ru/20240516/davlenie-1946320953.html

https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, focus