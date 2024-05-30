В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы
Глава Ritter Sport выступил в защиту решения остаться в РФ, несмотря на угрозы
© iStock.com / Ekaterina79Шоколад фирмы Ritter Sport
© iStock.com / Ekaterina79
Шоколад фирмы Ritter Sport. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Решение Ritter Sport не покидать российский рынок правильное, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя шоколада Андреас Ронкен в интервью изданию Focus.
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"Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова", — подчеркнул он.
Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому решению, чтобы указать на то, "что и русские дети любят есть шоколад". По его словам, с тех пор ему самому угрожают убийством, но, как и прежде, он придерживается мнения, что войны "не выигрываются продовольственными рестрикциями".
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"Этот случай показывает дилемму между позицией и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок. Если бы мы с него ушли, нам пришлось бы уволить 200 человек", — добавил глава компании.
Он добавил, что Ritter Sport не может поставлять свою продукцию только в те страны, "которые на 100 процентов действуют соответственно нашим представлениям о морали". В то же время предприниматель подчеркнул, что средний бизнес не может оставаться "аполитичным": в прошлом году компания пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около одного миллиона евро.
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