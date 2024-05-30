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В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы - РИА Новости, 30.05.2024
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19:33 30.05.2024 (обновлено: 20:10 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/rittersport-1949499022.html
В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы
В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы - РИА Новости, 30.05.2024
В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы
Решение Ritter Sport не покидать российский рынок правильное, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:33
2024-05-30T20:10
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украина
focus
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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Решение Ritter Sport не покидать российский рынок правильное, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя шоколада Андреас Ронкен в интервью изданию Focus.&quot;Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова&quot;, — подчеркнул он.Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому решению, чтобы указать на то, "что и русские дети любят есть шоколад". По его словам, с тех пор ему самому угрожают убийством, но, как и прежде, он придерживается мнения, что войны "не выигрываются продовольственными рестрикциями".&quot;Этот случай показывает дилемму между позицией и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок. Если бы мы с него ушли, нам пришлось бы уволить 200 человек&quot;, — добавил глава компании.Он добавил, что Ritter Sport не может поставлять свою продукцию только в те страны, "которые на 100 процентов действуют соответственно нашим представлениям о морали". В то же время предприниматель подчеркнул, что средний бизнес не может оставаться "аполитичным": в прошлом году компания пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около одного миллиона евро.
https://ria.ru/20240516/davlenie-1946320953.html
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россия, украина, focus
Россия, Украина, Focus
В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы

Глава Ritter Sport выступил в защиту решения остаться в РФ, несмотря на угрозы

© iStock.com / Ekaterina79Шоколад фирмы Ritter Sport
Шоколад фирмы Ritter Sport - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Ekaterina79
Шоколад фирмы Ritter Sport. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Решение Ritter Sport не покидать российский рынок правильное, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя шоколада Андреас Ронкен в интервью изданию Focus.
«

"Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова", — подчеркнул он.

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Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому решению, чтобы указать на то, "что и русские дети любят есть шоколад". По его словам, с тех пор ему самому угрожают убийством, но, как и прежде, он придерживается мнения, что войны "не выигрываются продовольственными рестрикциями".
«

"Этот случай показывает дилемму между позицией и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок. Если бы мы с него ушли, нам пришлось бы уволить 200 человек", — добавил глава компании.

Он добавил, что Ritter Sport не может поставлять свою продукцию только в те страны, "которые на 100 процентов действуют соответственно нашим представлениям о морали". В то же время предприниматель подчеркнул, что средний бизнес не может оставаться "аполитичным": в прошлом году компания пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около одного миллиона евро.
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