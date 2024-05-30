https://ria.ru/20240530/ritter-1949528543.html

"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ

"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024

"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ

ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:35

2024-05-30T22:35

2024-05-30T22:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom."Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что все потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины", — сказал он.Экс-разведчик также считает, что Зеленский еще какое-то время продолжит управлять страной, но только пока в этом заинтересованы США.Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.

https://ria.ru/20240530/doktorou-1949477143.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины