Рейтинг@Mail.ru
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ritter-1949528543.html
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ
ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:35
2024-05-30T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_1d1224ca1f72fb42ccabca57d78e1db4.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom."Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что все потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины", — сказал он.Экс-разведчик также считает, что Зеленский еще какое-то время продолжит управлять страной, но только пока в этом заинтересованы США.Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.
https://ria.ru/20240530/doktorou-1949477143.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_41b0db4662c9c8ad8e1ce3aef74a91b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ

Риттер: ВСУ придется свергнуть Зеленского или "последовать за ним в ад"

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom.
"Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что все потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины", — сказал он.
Экс-разведчик также считает, что Зеленский еще какое-то время продолжит управлять страной, но только пока в этом заинтересованы США.
Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Ни минутой дольше. На Западе раскрыли, сколько Зеленский пробудет у власти
Вчера, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала