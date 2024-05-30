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"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ
ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:35
2024-05-30T22:35
2024-05-30T22:35
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в военном конфликте на Украине, и скоро украинским военным придется сделать трудный выбор, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom."Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что все потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины", — сказал он.Экс-разведчик также считает, что Зеленский еще какое-то время продолжит управлять страной, но только пока в этом заинтересованы США.Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что Украиной руководят люди, которые руководствуются интересами не населения страны, а западных хозяев, которые и нацеливают Киев на продолжение конфликта с Москвой.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"За Зеленским в ад". В США раскрыли судьбу ВСУ
Риттер: ВСУ придется свергнуть Зеленского или "последовать за ним в ад"