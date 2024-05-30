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МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе - РИА Новости, 30.05.2024
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15:13 30.05.2024 (обновлено: 15:21 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/rezolyutsiya-1949395766.html
МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе
МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе - РИА Новости, 30.05.2024
МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе
Москва в связи с произошедшим в Рафахе призывает Израиль к немедленному выполнению резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН об остановке боевых РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:13
2024-05-30T15:21
в мире
россия
израиль
оон
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
москва
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва в связи с произошедшим в Рафахе призывает Израиль к немедленному выполнению резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН об остановке боевых действий в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы считаем, что случившееся стало прямым следствием игнорирования израильской стороной нескольких решений Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить надёжный гуманитарный доступ в анклав. В связи с этим вновь призываем к немедленному выполнению данных резолюций, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня", - сказала он в ходе брифинга.По её словам. это также позволило бы оказать содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий для политико-дипломатического урегулирования конфликта.Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, россия, израиль, оон, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва, биньямин нетаньяху, мария захарова
В мире, Россия, Израиль, ООН, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Москва, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова
МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе

МИД РФ из-за ситуации в Рафахе призвал Израиль к выполнению резолюций по Газе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва в связи с произошедшим в Рафахе призывает Израиль к немедленному выполнению резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН об остановке боевых действий в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Мы считаем, что случившееся стало прямым следствием игнорирования израильской стороной нескольких решений Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить надёжный гуманитарный доступ в анклав. В связи с этим вновь призываем к немедленному выполнению данных резолюций, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня", - сказала он в ходе брифинга.
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По её словам. это также позволило бы оказать содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий для политико-дипломатического урегулирования конфликта.
Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
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В миреРоссияИзраильООНРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМоскваБиньямин НетаньяхуМария Захарова
 
 
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