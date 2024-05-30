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МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе

МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе - РИА Новости, 30.05.2024

МИД России призвал Израиль к немедленному выполнению резолюций по Газе

Москва в связи с произошедшим в Рафахе призывает Израиль к немедленному выполнению резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН об остановке боевых РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:13

2024-05-30T15:13

2024-05-30T15:21

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва в связи с произошедшим в Рафахе призывает Израиль к немедленному выполнению резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН об остановке боевых действий в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы считаем, что случившееся стало прямым следствием игнорирования израильской стороной нескольких решений Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить надёжный гуманитарный доступ в анклав. В связи с этим вновь призываем к немедленному выполнению данных резолюций, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня", - сказала он в ходе брифинга.По её словам. это также позволило бы оказать содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий для политико-дипломатического урегулирования конфликта.Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".

https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html

https://ria.ru/20240530/konflikt-1915630213.html

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в мире, россия, израиль, оон, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва, биньямин нетаньяху, мария захарова