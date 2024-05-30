https://ria.ru/20240530/remont-1949521614.html
На Кубани отремонтируют сельский Дом культуры, которому более полвека
На Кубани отремонтируют сельский Дом культуры, которому более полвека - РИА Новости, 30.05.2024
На Кубани отремонтируют сельский Дом культуры, которому более полвека
Ремонт Дома культуры в хуторе в Крымском районе на Кубани завершат к 1 сентября, объект был построен в 1971 году, сообщила в Telegram-канале министр культуры... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:16
2024-05-30T21:16
2024-05-30T21:16
краснодарский край
крымский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Ремонт Дома культуры в хуторе в Крымском районе на Кубани завершат к 1 сентября, объект был построен в 1971 году, сообщила в Telegram-канале министр культуры региона Виктория Лапина. "В хуторе Черноморском Крымского района полным ходом идет ремонт ДК. Этот очаг культуры очень важен для хуторян, ведь сельские ДК наравне со школами являются центрами духовной и культурной жизни. Поэтому средства для поддержания в надлежащем состоянии здания 1971 года, в котором занимаются 10 клубных формирований, краевой бюджет выделяет начиная с 2018 года… Завершить работы строители обязуются к 1 сентября", - написала Лапина. Она уточнила, что в Доме культуре заменена кровля, электропроводка, а также приобретена необходимая оргтехника. В рамках нацпроекта "Культура" проводится ремонт фасада всего здания. Всего в 2024 году на ремонт и укрепление материально-технической базы почти 130 муниципальных учреждений культуры будет направлено около 1,8 миллиарда рублей, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
https://ria.ru/20240527/detsady-1948789494.html
крымский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский район, краснодарский край
Краснодарский край, Крымский район, Краснодарский край